Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Про це він повідомив, відкриваючи засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі сьогодні, 11 жовтня.

“США оголошує про новий безпековий пакет допомоги обсягом 200 млн доларів. Він включає боєприпаси, нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну. Так само артилерію і ракети, а також протитанкову та протидронову зброю”, - сказав Остін.

За його словами, таким чином, загальні зобов’язання США складатимуть 43,9 млрд доларів з початку війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на засідання Контактної групи заявив, що Росія не потягне нової гонки озброєнь. Глава держави наголосив, що московські амбіції ніколи не обмежувались Україною: “І всі ми хочемо, щоб ці амбіції програли саме в Україні”.

Також сьогодні у Брюсселі Зеленський провів зустрічі з генсеком НАТО та міністром оборони США. Зокрема, йшлося про важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду, а також про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО.