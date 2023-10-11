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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів

Зокрема, до нового пакету входять нові системи ППО.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів
Фото: Офіс президента

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Про це він повідомив, відкриваючи засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі сьогодні, 11 жовтня.

“США оголошує про новий безпековий пакет допомоги обсягом 200 млн доларів. Він включає боєприпаси, нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну. Так само артилерію і ракети, а також протитанкову та протидронову зброю”, - сказав Остін. 

За його словами, таким чином, загальні зобов’язання США складатимуть 43,9 млрд доларів з початку війни. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на засідання Контактної групи заявив, що Росія не потягне нової гонки озброєнь. Глава держави наголосив, що московські амбіції ніколи не обмежувались Україною: “І всі ми хочемо, щоб ці амбіції програли саме в Україні”. 

Також сьогодні у Брюсселі Зеленський провів зустрічі з генсеком НАТО та міністром оборони США. Зокрема, йшлося про важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду, а також про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО.

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