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На Раді Україна НАТО йшлося про підготовку до зими, боротьбу з корупцією і кроки до членства в Альянсі, - Столтенберг

Союзники оцінили зусилля нашої держави у боротьбі з корупцією.

На Раді Україна НАТО йшлося про підготовку до зими, боротьбу з корупцією і кроки до членства в Альянсі, - Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

На Раді Україна НАТО йшлося про підготовку до зими в умовах війни з Росією, боротьбу з корупцією і кроки до членства нашої держави в Альянсі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами засідання, передає "Європейська правда".

"Сьогодні на засіданні Ради Україна НАТО ми обговорили кроки України на шляху до членства в Альянсі, втому числі довготермінову взаємосумісність і закупівлі", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що модернізований оборонний і безпековий сектор допоможе Україні перемогти, а також забезпечити мир і стабільність.

Генсек альянсу додав, що союзники відзначили зусилля нашої держави у боротьбі з корупцією. Також Альянс посилить підтримку України перед зимовим періодом.

"Ми також запевнили Україну, що НАТО посилить підтримку, щоб допомогти їй пройти складну зиму. Це включає надання більше одягу для холодної погоди, можливості для розмінування, пальне і медичне обладнання. Це допоможе сміливим збройним силам України боротися з холодом і продовжувати рух уперед", – сказав Столтенберг.

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Нагадаємо, нині у Брюсселі Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіним.

Зеленський висловив сподівання, що під час засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу завтра, країни–члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки, а також щодо надання іншої необхідної допомоги.

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