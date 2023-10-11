БЕБ ліквідувало понад 70 підпільних гральних закладів у Києві

Детективи Територіального управління БЕБ у Києві з початку місяця припинили діяльність ще 71 підпільного грального закладу у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Під час обшуків, що проводилися майже в усіх районах столиці, детективи вилучили 150 моноблоків, 815 системних блоків, 865 моніторів, маршрутизатори та роутери.

"Також були вилучені комп’ютерні аксесуари, мережеві блоки, DVD-програвачі, відео реєстратори, камери, лічильні машинки тощо. Переважно заклади розміщувалися в спеціально обладнаних приміщеннях на перших поверхах житлових будинків та в окремих будівлях.

Фото: пресслужба БЕБ

Аби приховати обіг готівки у закладі, в багатьох залах гравці після оплати послуг на касі отримували спеціальний код, який дозволяв отримати доступ до гри лише на певну кількість куплених бонусів.

Розрахуватись за гру клієнти могли не лише у гривні, а і за допомогою криптовалюти", – йдеться у повідомленні.

Наразі досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 203-2 ККУ здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві у взаємодії зі слідчими ГУНП у м. Києві.

Нагадаємо, у Києві "накрили" нелегальну мережу гральних закладів. Під час обшуків, які провели у декількох районах Києва, вилучили моноблоки, монітори, телевізори, телефони та інше технічне обладнання. Загальна вартість вилученого майна становить понад чотири мільйони гривень.