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​БЕБ і поліція "накрили" нелегальну мережу гральних закладів у Києві

Правоохоронці провели 16 обшуків.

​БЕБ і поліція "накрили" нелегальну мережу гральних закладів у Києві
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки і Національна поліція припинили роботу нелегальної мережі гральних закладів у Києві.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Правоохоронці провели 16 обшуків у столиці за адресами незаконного провадження азартних ігор та інших гральних послуг. Заклади працювали без відповідних дозвільних документів та ліцензій.

Під час обшуків, які провели у декількох районах Києва, вилучили моноблоки, монітори, телевізори, телефони та інше технічне обладнання. Загальна вартість вилученого майна становить понад чотири мільйони гривень.

Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, які причетні до організації незаконної мережі гральних закладів у Києві.

У Бюро додали, що за попередніми підрахунками аналітиків за перше півріччя цього року через діяльність таких гральних закладів державний бюджет України недоотримав податків на суму понад 30 млн грн.

Фото: БЕБ

Фото: БЕБ

Фото: БЕБ

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки та БЕБ ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу, у якій підозрюють посадовців одного з банків Києва.

Також Бюро арештувало корпоративні права букмекерської компанії, яка пов'язана з Росією.

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