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Ворог готує низку провокацій на своїх атомних об'єктах, - ГУР

У ГУР наголосили, що теракти проти власного населення - "фірмова фішка Путіна".

Ворог готує низку провокацій на своїх атомних об'єктах, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія розглядає сценарії проведення провокацій, зокрема на своїх атомних об'єктах, з метою звинувачення в цьому України. 

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Коментуючи дані Центру національного спротиву про підготовку росіянами провокації на Курській атомній електростанції, Юсов підтвердив, що така інформація є.

"Така інформація є, і вона вже і публічно була оприлюднена, зокрема ГУР Міноборони. Так, ворог розглядає як сценарій дій низку провокацій, зокрема на своїх атомних об'єктах. Яка мета для цього - звинуватити Україну, спровокувати, мобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається і відрізняється навіть від рашистської пропаганди", - сказав Юсов.

У ГУР наголосили, що теракти та провокації проти власного населення - "фірмова фішка режиму Путіна, і дивуватися тут особливо нічому".

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Нагадаємо, що голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заперечив повідомлення деяких медіа про ймовірність терористичної атаки, яку російські військові наразі нібито планують на Запорізькій атомній електростанції.

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