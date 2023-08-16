На Херсонщині чоловік загинув від обстрілу окупантів

Російські війська знову обстріляли Херсонську область.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл стався близько 13-ї години 16 серпня. Російська армія вела вогонь із артилерії по селу в Бериславському районі.

«Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці» , – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області. Щонайменше троє цивільних отримали поранення. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.