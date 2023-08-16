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На Херсонщині чоловік загинув від обстрілу окупантів

Ще троє цивільних отримали поранення.

Російські війська знову обстріляли Херсонську область.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл стався близько 13-ї години 16 серпня. Російська армія вела вогонь із артилерії по селу в Бериславському районі.

«Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці» , – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області. Щонайменше троє цивільних отримали поранення. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, що російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.

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