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Литва надасть Україні пускові установки NASAMS

Литва формує нові пакети допомоги.

Литва надасть Україні пускові установки NASAMS
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

Вже найближчим часом Литва передасть Україні пускові установки до систем ППО NASAMS. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Литви. 

«Питання військової підтримки України стає предметом внутрішньополітичних дебатів, але надана підтримка залишається суттєвим фактором захисту України. Завдяки підтримці Литва й надалі дотримуватиметься своїх зобов’язань – ми будемо з Україною до перемоги», – наголосив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас під час зустрічі Брюсселі в середу.

Анушаускас підкреслив, що Литва формує пакети підтримки для України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України. Тому незабаром Литва передасть NASAMS системи протиповітряної оборони, а «разом з окремими країнами Євросоюзу замовляються боєприпаси калібру 155 мм для української армії».

За словами міністра, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Пакет включає боєприпаси, нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну. Так само артилерію і ракети, а також протитанкову та протидронову зброю.

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