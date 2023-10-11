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Окупанти вивезли з Криму викраденого ними іспанського волонтера

Під час перебування у СІЗО іспанця неодноразово піддавали тортурам.

Окупанти вивезли з Криму викраденого ними іспанського волонтера
Фото: Маріано Гарсіа Калатаюд

Російські окупанти вивезли у невідомому напрямку 75-річного волонтера, іспанця Маріано “Маріо” Гарсіа Калатаюда, якого вони раніше викрали в Херсоні та утримували в СІЗО Сімферополя. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дружину бранця Кремля Тетяну.

За її словами, іспанця вивези із сімферопольського СІЗО наприкінці вересня цього року, де його незаконно утримували півтора року спочатку взагалі без звинувачень. Пізніше окупанти утримували його  за так звану “причетність до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці РФ”.  

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При цьому під час перебування у СІЗО Маріо неодноразово піддавали тортурам.  

Ймовірно, волонтера перемістили у тимчасово окупований Чонгар на Херсонщині. Нещодавно росіяни відкрили там неофіційний слідчий ізолятор. 

Лубінець виступив із вимогою негайного звільнити Маріано Гарсіа Калатаюда, а також усіх цивільних громадян України, які відповідно до Женевської конвенції, не мають утримуватися за фейковими звинуваченнями в місцях несвободи на непідконтрольній території України або в РФ

Раніше повідомлялось, що підданий Королівства Іспанії, який понад 8 років проживав в Україні, зник 19 березня 2022 року в тимчасово окупованому Херсоні після участі в акції “За єдність України”. Його викрали росіяни та утримували його на території тимчасово окупованого Криму.

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