Окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду

Люди не постраждали.

З вчорашнього вечора ворог тричі бив по Нікопольському району Дніпропетровської області. Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок зброї агресії окупантів пошкоджені два приватних будинки, без постраждалих. Вночі захисники з ПвК "Схід" знищили в небі над областю ворожий БпЛА.

"Сьогодні у Нікополі – день жалоби. За тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні. Чотири спаплюжені нелюдами долі. Співчуття тим, хто втратив найрідніших. Немає прощення російським вбивцям", – сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, учора російські військові завдали ракетного удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу знищена будівля місцевої гімназії. Загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення.