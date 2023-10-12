Захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку, наступають на Бахмутському і Мелітопольському

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону. Відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у ефірі телефмарафону. Він додав, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На Мелітопольському покращили тактичне положення західніше Роботиного.

"Тут українські воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії. У ході ведення наступальних і штурмових дій на Бахмутському напрямку наші підрозділи мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області", – сказав Ковальов.

Також на Бахмутському напрямку захисники відбили атаки ворога в районі Андріївки.

На Мар'їнському напрямку захисники відбили за добу понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії південніше Золотої Ниви та на південь і схід Вугледара.

На Запорізькому захисники стримують ворог в районі Вербового. На Куп'янському відбили понад 10 атак в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському Сили оборони продовжують стримувати потужний наступ ворога в районах Макіївки Луганської області, Торського і Серебрянського лісництв Донецької області.

Протягом минулої доби було 95 бойових зіткнень.

Учора у Генштабі повідомили про активізацію ворога на Авдіївському напрямку. Росіяни силами до трьох батальйонів і за підтримки танків та бронемашин активізували наступальні дії в Донецькій області. По самій Авдіївці оупанти завдають ударів. Вчора влучили в коксохімічний завод.

Раніше в Генштабі говорили, що росіяни прагнуть повністю оточити Авдіївку та взяти під повний контроль Мар'їнку.