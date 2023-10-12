​ДСНС України створює офіційну державну базу укриттів

ДСНС України створює єдину інформаційну систему захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький на брифінгу у Military Media Center.

За словами Вітовецького, система "Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту" надасть українцям можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

До адміністрування системи хочуть залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Крім того, базу планують інтегрувати в "Дію". Відповідні переговори ДСНС веде з Міністерством цифрової трансформації.

"Це перспектива декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс", – додав Вітовецький.

Він зазначив, що ця офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів які сьогодні функціонують в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

Нагадаємо, КМВА повідомляла, що укриття в закладах дошкільної освіти столиці будуть недоступні для сторонніх осіб.

У херсонських укриттях почали встановлювати автоматичні двері та додаткову сирену.