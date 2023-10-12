Росіяни обстріляли за день 5 громад Сумщини

Сьогодні, 12 жовтня, російських обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Великописарівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зокрема, Середино-Будську та Великописарівську громади росіяни обстріляли ракетами з вертольоту.
По Білопільській, Краснопільській та Новослобідській громадам окупаційна армія вдарила з мінометів.
Нагадаємо, 11 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 286 вибухів.