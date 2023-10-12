Росіяни обстріляли за день 5 громад Сумщини

Всього росіяни здійснили шість обстрілів області.

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Сьогодні, 12 жовтня, російських обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зокрема, Середино-Будську та Великописарівську громади росіяни обстріляли ракетами з вертольоту.

По Білопільській, Краснопільській та Новослобідській громадам окупаційна армія вдарила з мінометів.

Нагадаємо, 11 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 286 вибухів.