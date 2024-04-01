У 2024 році на виплати військовим виділили понад 800 млрд гривень

На закриття потреб військових у якісній техніці та озброєнні спрямовано 265,4 мільярда гривень.

У 2024 році на виплати військовослужбовцям з бюджету Міноборони виділили асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету міністерства.

Як зазначили у Міноборони, цй блок включає грошове забезпечення військових, додаткові виплати, харчування, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку.

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир пояснив, що бюджет міністерства оборони 2024 року умовно можна розділити на три великі пакети. Таким підходом керуються держави НАТО, адже вони категоризують свої оборонні видатки.

Найбільший пакет видатків – це грошове забезпечення і бойові виплати, які становлять 862,6 мільярда гривень. Джигир зазначив, що ця сума може змінитися, оскільки потрібно враховувати динамічність ситуації на фронті та зростання потреб ЗСУ. У разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникне необхідність у залученні додаткового фінансування, що потягне за собою зміни в бюджеті і належні урядові рішення.

Другим пакетом є закупівля озброєння та військової техніки. Він становить більш ніж 20% оборонного бюджету України. На закриття потреб військових у якісній техніці та озброєнні спрямовано 265,4 мільярда гривень. Проте сума може змінюватися залежно від бойової обстановки.

Третій пакет – це експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт.

"Це все гроші, передбачені Державним бюджетом. Проте цьогоріч маємо додаткові кошти, зокрема ті, які виділив Уряд із резервного фонду. Так, у січні Уряд виділив Міноборони 657 мільйонів гривень для спрямування у військові частини. Ці кошти спрямовано на закупівлю техніки та озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки тощо", – повідомив Юрій Джигир.

Крім того, є ще одна інновація Бюджету 2024 року. Вона передбачає передачу частки податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) військових від місцевих громад до держбюджету з подальшим автоматичним перерахуванням коштів "військового ПДФО" у військові частини пропорційно до сплаченого ними податку. У 2024 році очікується отримати з цього джерела 7,9 мільярдів гривень.

Також ще одним джерелом надходження є місцеві субвенції на оборонні потреби.

"Обласні центри, об’єднані територіальні громади, райони, міста самостійно ухвалювали рішення про виділення коштів безпосередньо тим військовим частинам і на ті напрямки, які вважали найбільш пріоритетними. Протягом минулого року було перераховано майже 16 мільярдів гривень. Невикористаний залишок цих субвенцій в обсязі 4,8 мільярдів гривень перейшов як додатковий ресурс військових частин на 2024 рік", – розповів Юрій Джигир.

У січні уряд планував витратити понад 750 млрд гривень на виплати військовослужбовцям. Також більше 265 млрд гривень заклали на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.