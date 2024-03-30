Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Що подивитися: 7 серіалів квітня
Що подивитися: 7 серіалів квітня
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)
Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився у лютому 2022 року. 

Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток
Фото: sq.com.ua

Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, йдеться на сайті банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. 

“Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час”, − зазначено у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies