Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився у лютому 2022 року.

Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, йдеться на сайті банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.

“Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час”, − зазначено у повідомленні.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.