Саміт G20: світові лідери не робитимуть спільне фото через присутність Лаврова

Світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії.

Про це пише The Guardian.

“Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній. Замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров”, – пише видання.

На попередніх самітах Лавров влаштував сцени, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення РФ в Україну не є причиною глобальної продовольчої кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Москви, є рівносильними оголошенню війни.

Під час виборів лідера Консервативної партії Британії Ріші Сунак заявляв, що не поїде на саміт G20, якщо на ньому буде Путін.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін не буде виступати на саміті країн Group of 20 навіть у онлайн-форматі.