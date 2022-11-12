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​На фронті загинув кримчанин Микола Коробенков. Він стояв у витоків тактичної медицини в Україні

Микола Коробенков навчив тисячі українців рятувати життя.

​На фронті загинув кримчанин Микола Коробенков. Він стояв у витоків тактичної медицини в Україні
Фото: Маша Назарова у Facebook

10 листопада на війні з російськими окупантами загинув кримчанин Микола Коробенков. Він навчав тактичній медицині військових і був частиною команди РеаніМетро.

Про це повідомила у Facebook бойовий медик, інструкторка з тактичної медицини Маша Назарова.

“Ми познайомились з Колею на Майдані, він приїхав з Криму і поселився в Жовтневому. Все його життя вмістилось в один баул. Ще він забрав сина. Далі вони будували нове життя, в якому Коля мріяв звільнити Крим. Він стояв у витоків тактичної медицини в Україні. Він був частиною РеаніМетро. Він навчив тисячі людей рятувати життя. Своє життя Коля вчора поклав за Україну”, – написала вона 11 листопада.

Микола Коробенков виїхав з Криму 13 грудня 2013 року, а 14 грудня вже був на Майдані. Пройшов навчання у “Червоному Хресті”. Отримані знання з першої допомоги стали в нагоді під час загострення подій на Майдані, коли він працював у команді “Червоного Хреста”. Після революції долучився до “Захисту Патріотів” і почав навчати тактичній медицині військових.

“Іноді люди думають, що якщо вони поранені, то це вже квиток в один кінець, але після курсу таке ставлення змінюється, вони бачать свої шанси вижити”, – говорив він. 

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