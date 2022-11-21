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​​За тиждень у Херсоні очікують на перші відновлення електропостачання, - Хлань

Сьогодні - десятий день визволення міста від окупантів.

​​За тиждень у Херсоні очікують на перші відновлення електропостачання, - Хлань
Фото: Анна Стешенко

За тиждень у Херсоні очікують на перші відновлення електропостачання. Наразі в окремих мікрорайонах вже поновили зв’язок, почали працювати деякі магазини, банківські відділення. Однак, окупанти продовжують хаотично обстрілювати місто.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогодні десятий день визволення міста від окупантів. Херсон повертається до життя наскільки це можливо. Але й досі немає електрики, хоча за допомогою міжнародних благодійних організацій та з різних куточків нашої держави постачаються бензинові та дизельні генератори, щоб локально можна було забезпечити електропостачання та відновлення мобільного зв’язку. У деяких мікрорайонах міста вже з'являється зв’язок та мобільний інтернет. Запущений залізничний вокзал, перший потяг прибув у суботу. Цей потяг «Єдності» буде курсувати до міста через день. Анонсується запуск автобусного сполучення до Одеси. Місто вже трохи оговтується після фактично знищення окупантами усієї інфраструктури", - заявив він.

За його словами, перші відновлення електропостачання очікуються вже за тиждень. Вже поновлюється робота лікарень та комунальних служб, деяких торговельних мереж, банківських відділень та "Укрпошти". Гуманітарна допомога надається мешканцям не лише на центральній площі міста, а й в інших мікрорайонах. Однак, російські окупаційні війська продовжують хаотичні обстріли міста та області.

"Такі обстріли завдають по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим будинкам. Сьогодні вночі знову було гучно, окупанти попали в мікрорайон Острів, у житлові будинки. Вчора обстріли були по мікрорайону, по району суднозаводу, по центру міста", - сказав Хлань.

Він нагадав, що вчора внаслідок обстрілів загинули три людини. Сьогодні офіційної інформації про постраждалих поки немає.

"Ситуація занадто важка. До цього ще додаються роботи у Херсоні по розмінуванню. Сьогодні від ДСНС прийнято рішення про підрив будівлі СБУ. Попередньо так само відбулося з будівлею Нацполіції. Бо там така кількість мін, залишених окупантами, що не дає можливості провести повне розмінування. Тому приймаються такі складні рішення… Але головне, що місто повертається до життя", - додав він.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли гуманітарну точку в Херсонській області. Поранення отримали пʼятеро людей, які стояли в черзі по хліб.

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