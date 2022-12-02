СБУ повідомила підозру звільненому митрополиту Кіровоградської УПЦ (МП), який листувався з Кирилом і виправдовував окупацію

За даними слідства, митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії.

СБУ повідомила про підозру звільненому митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував захоплення Криму. Це – Іоасаф, у якого в жовтні виявили докази проросійської діяльності.

Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: надано джерелами

"Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф", – додали в СБУ.

Правоохоронці зʼясували, що в церквах громади вірянам роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку тисячами друкували в типографіях Росії.

В цих книгах автори-росіяни ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи з доказами листування з московськими "кураторами".

Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

Іоасафу повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

За даними LB ua, підозрюваний митрополит є дуже наближеним до архієрея УПЦ (МП) митрополита Антонія – Івана Паканича.

Нагадаємо, у жовтні у керівництва Кіровоградської УПЦ (МП) провели обшуки, під час яких виявили антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії.

23 листопада синод УПЦ (МП) звільнив Іоасафа від керівництва єпархією. Іоасафа було знято з Кіровоградської єпархії, яку він очолював довгий час, і переведено вікарієм у Київ. Причина – особиста заява "в зв’язку з погіршенням стану здоров’я".

"У відповідь на рапорт про погіршення стану здоров’я, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звільнений від керування Кіровоградською єпархією. Керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Митрополит Іоасаф надалі буде нести послух вікарія Київської Митрополії", – йшлося в рішенні Синоду.

Докладно про це читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua "Синод як вирок самим собі".

Після масового виявлення антиукраїнських агітаційних матеріалів на обʼєктах УПЦ МП в різних регіонах РНБО ініціювала заборону релігійних організацій, повʼязаних з РФ.