Шуляк очолила Комітет Ради з місцевого самоврядування

Депутати звільнили голів комітетів з питань бюджету Юрія Арістова та місцевого самоврядування Андрія Клочка. Новою головою Комітету з питань бюджету призначена Роксолана Підласа. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк очолила Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Андрій Задорожний зі «Слуги народу» став новим очільником Комітету з питань прав людини.

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня проголосувала за Постанову про внесення змін до Постанови «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання».

За проголосували 235 нардепів, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Постанова 8275 передбачає відкликання з посад голови та першого заступника голови комітету відповідних комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання таких народних депутатів :

— Андрія Клочка з посади голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

— Максима Ткаченка з посади першого заступника голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин;

Постанова також передбачає обрання головою, першим заступником, заступником голови, секретарем або членом відповідного комітету Верховної Ради України дев’ятого скликання таких народних депутатів України:

— Юрія Арістова – народного депутата України, фракція «Слуги народу» — заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови Комітету з питань бюджету;

— Ігоря Васильєва – народного депутата України, фракція «Слуга народу» — членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань цифрової трансформації;

— Дмитра Гуріна – народного депутата України, фракція «Слуга народу», членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

— Андрія Задорожного Вікторовича – народного депутата України, фракція «Слуга народу», головою Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування;

— Олексія Васильєва – народного депутата України, фракція «Слуга народу», заступником голови Комітету з питань економічного розвитку, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

— Роксолану Підласу — народного депутата України, фракція «Слуга народу», головою Комітету з питань бюджету, відкликавши її з посади заступника голови Комітету з питань економічного розвитку;

— Миколу Скорика народного депутата України, депутатська група «Платформа за життя та мир», членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань економічного розвитку;

— Ахтема Чийгоза – народного депутата України, фракція Політичної партії «Європейська Солідарність», першим заступником голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

— Олену Шуляк — народного депутата України, фракція «Слуга народу», головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, відкликавши її з посади заступника голови цього Комітету;

— Євгена Яковенка – народного депутата України, депутатська група «Відновлення України», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин;

— Галину Янченко — народного депутата України, фракція «Слуга народу», членом Комітету з питань економічного розвитку, відкликавши її з посади заступника голови Комітету з питань антикорупційної політики.

Після прийняття постанови народні депутати України, відкликані з посад голови та першого заступника голови комітету, залишаються членами відповідних комітетів Верховної Ради дев’ятого скликання.

Депутати ще на минулому засіданні 1 грудня намагалися внести проєкт постанови до порядку денного. Однак на це не вистачило голосів.

Раніше співрозмовники LB повідомляли, що “звільнення Арістова пов’язане з нещодавніми обшуками. До Клочка давно були аналогічні питання”.

Ще один депутат зі “Слуги народу” сказав LB.ua, що “Клочко здасть мандат”.

Нагадаємо, що нова очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа до цього була заступницею голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку. А Олена Шуляк – заступницею голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. З 15 листопада 2021 року – голова партії “Слуга народу”.

11 листопада у народного депутата “Слуги народу”, голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова проводилися обшуки. Сам Арістов у фейсбук підтвердив, що слідчі дії проводились у його орендованій квартирі.

“Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій”, – повідомляв він.

Арістов стверджував, що обшуки ускладнювали “роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон”.

Нардеп Андрій Клочко також неодноразово був фігурантом корупційних скандалів. Ще у грудні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата за статтею про незаконне збагачення.

У вересні минулого року видання Bihus.info опублікувало розслідування про депутата. Журналісти встановили, що 70-річна матір Андрія Клочка за час його роботи в Верховній Раді стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і автомобіля “Тесла”. Ринкова вартість цього майна оцінюється приблизно в 14,5 млн гривень.

Клочко заперечив свою участь у фінансуванні маминого майна. За його словами, з нерухомістю їй допомогла сестра, яка “є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії”.

Після виходу сюжету юристи Bihus.Info звернулись до Офісу генерального прокурора з заявою щодо можливого незаконного збагачення народного депутата. На цій підставі САП зареєструвала кримінальне провадження за ст. 368-5 КК України.