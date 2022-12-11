"Дипломатія з Путіним не працює, він розуміє тільки мову сили", – Порошенко в ефірі MSNBC

Пʼятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що дипломатичні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не дають результату, бо російський диктатор розуміє тільки мову сили.

В ефірі телекомпанії MSNBC під час робочого візту до Вашингтона Порошенко наголосив: Путіну не можна довіряти і його не варто боятися. Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.

"путін не розуміє мови переговорів. путін розуміє мову сили. Тому світ, який зараз створив проукраїнську коаліцію, має створити антипутінську коаліцію. Ми маємо дуже позитивний приклад цього – Група Рамштайн з понад 60 націй зі зброєю, а не тільки з промовами і заявами, чинить тиск на путіна. І цей тиск досить ефективний", – зауважив Порошенко.

Він закликав не довіряти президенту Росії, оскільки він не дотримався жодного з підписаних ним документів: про виведення його війська з української землі, про звільнення всіх заручників, відведення важкої артилерії.

Він додав, що найкращим переговорником із Путіним є ЗСУ.

"У нас є найкращий переговорник, великий дипломат для переговорів з путіним – це Збройні сили України. Що може зміцнити позиції Збройних сил України? Це зброя, це санкції, це майбутнє членство в НАТО", – вважає Порошенко.

Він привітав рішення Білого дому надати Україні ще 275 млн на боєприпаси і постачання зброї.

"Українські воїни мають високу мотивацію, тому що вони захищають власну державу, свою землю та власні сім’ї, свій народ. Нам все більше постачають зброї, але нам потрібно ще більше. Зокрема, нам потрібна ППО, щоб зупинити домінування росії в українському повітряному просторі. Нам потрібна артилерія великої дальності та реактивні системи залпового вогню. Нам потрібно зупинити домінування росії в кількості артилерії та мати безпечну відстань, звідки ми можемо відкривати вогонь по російських військах", – заявив Порошенко.

За його словами, друга позиція – санкції та ембпрго. З моменту впровадження санкцій проти нафти її вартість знинизалася з $92-97 до 76 за барель. Третя позиція – "без запрошення України до НАТО цю війну неможливо зупинити, неможливо закінчити, неможливо перемогти".

Нагадаємо, цього тижня Штати оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на 275 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси та засоби протидії безпілотникам.