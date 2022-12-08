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ЦВК не змогла визначити, хто замінить у парламенті Льовочкіну з ОПЗЖ

ЦВК нагадала, що ОПЗЖ заборонена рішенням суду.

ЦВК не змогла визначити, хто замінить у парламенті Льовочкіну з ОПЗЖ
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) не може визнати обраним народним депутатом кандидата, котрий йде наступним після Юлії Льовочкіної у списку ОПЗЖ.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

ЦВК зазначила, що отримала постанову Верховної Ради від 1 грудня, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юлії Льовочкіної, у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатських повноважень.

“ЦВК визнала заборону діяльності Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення Комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України … наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії”,- наголосила ЦВК.

Нагадаємо, депутатка Верхової Ради України Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) достроково склала свій мандат. За словами інших депутатів, причиною такого рішення є "сімейні обставини". 

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