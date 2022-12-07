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Порошенко у Вашингтоні закликав учасників Міжнародного демократичного союзу підтримати членство України в НАТО

Експрезидент також закликав надати Україні більше зброї. 

Порошенко у Вашингтоні закликав учасників Міжнародного демократичного союзу підтримати членство України в НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко, який бере участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні, закликав підтримати членство України в НАТО. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Зазначається, що під час дискусії за участі президентки Молдови Майї Санду та Голови IDU Стівена Гарпера Порошенко нагадав, що Україна стала щитом для сусідніх держав і зараз захищає європейські кордони від російської агресії. Порошенко закликав надати Україні більше зброї і підтримати її членство в НАТО. П’ятий Президент нагадав, що Україна щодня платить найвищу ціну на фронті і у цивільних містах, які зазнають ракетних атак. 

«Я дуже ціную сьогоднішнє рішення про схвалення поставки танків Leopard. 800 мільйонів доларів, за які сьогодні проголосував Конгрес на підтримку України, надзвичайно важливі. Але нам потрібно ще кілька речей. Відкрити двері в НАТО для України – це єдиний можливий спосіб зупинити війну в Європі. І давайте не будемо уникати цього питання, давайте не будемо говорити, що зараз не час для обговорення. Ні!  Зараз саме той час, щоб відкрити ці двері», – наголошує Петро Порошенко.  

«Ключове рішення зараз – за США, тому що за будь-яких умов гарантія безпеки і миру в Європі буде за США. Й іншого механізму, як членство в НАТО, у світі немає.  Тож безумовно, пріоритет номер один для НАТО – членство України.  Бо зараз не стаття 5 захищає Європу.  Європу тепер захищає синьо-жовтий щит Збройних сил України.  Вчора ми відзначали День Збройних Сил України. І це безперечно найбільш ефективний захист України, Молдови, Європи та світу», – наголосив Петро Порошенко.

Міжнародний демократичний союз – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. 

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