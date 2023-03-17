Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

Наразі про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Так, із 14:45 по 14:50 зафіксували два "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Кореньок. А з 15:03 до 15:19 повідомили про 10 "приходів", теж імовірно з міномету 120 мм, в районі Старікоого.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили військові.

Нагадаємо, 17 березня, війська РФ обстріляли з “ураганів” місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Є загибла.

Минулої доби внаслідок обстрілів Донеччини були пошкоджені будівля колонії, школа і підприємство.