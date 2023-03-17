Кабмін затвердив проєкт угоди, необхідної для передачі літаків зі Словаччини

Кабінет Міністрів України на засіданні 17 березня затвердив проєкт угоди, необхідної для передачі літаків зі Словаччини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд Словаччини сьогодні схвалив відправку 13-и МіГ-29 в Україну. Зі свого боку під час засідання Кабміну ми затвердили проєкт угоди, необхідної для передачі літаків. Працюємо оперативно й злагоджено, аби наші військові якнайшвидше отримали нові "крила", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Словаччина надасть 13 літаків. Вона зробила оголошення про передачу винищувачів наступного дня після того, як про аналогічне рішення заявила Польща. Варшава може передати Києву чотири літаки МіГ-29.