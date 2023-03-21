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Проросійські медіа поширюють маніпуляції щодо ситуації в Авдіївці

Ще одна маніпуляція – від постпреда РФ при ООН Василя Небензі щодо роботи Міжнародного кримінального суду.

Проросійські медіа поширюють маніпуляції щодо ситуації в Авдіївці

Проросійські медіа поширюють маніпуляції щодо ситуації в Авдіївці, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Вони пишуть, що “попередження Валерія Залужного не вплинуло на Офіс Президента і тепер Авдіївка, яка є стратегічним містом, повторює ситуацію навколо Бахмута”. 

Ще одна маніпуляція – від постпреда РФ при ООН Василя Небензі щодо роботи Міжнародного кримінального суду.

“Міжнародний кримінальний суд мав повну юрисдикцію над злочинами західних країн в Іраку. Однак він не зробив нічого, щоб притягнути винних до відповідальності. Це… ілюструє пріоритети МКС, які не мають нічого спільного з правосуддям”, – заявив Небензя. 

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Окрім того, у посольстві Росії у Данії заявили, що “кошти з підтримки України ЗСУ використовують для обстрілів цивільної інфраструктури”.

“В Данії представлено новий Фонд підтримки України, 5.4 млрд данських крон з якого йдуть на озброєння… Ця зброя активно використовується ЗСУ для обстрілів цивільної інфраструктури та призводить до загибелі мирних жителів, зокрема дітей…”, – брешуть окупанти.

Дії данської влади нібито “підвищують ризик прямого зіткнення НАТО та РФ з катастрофічними наслідками для всіх сторін”.

Нагадаємо, МЗС України розвінчало брехню президента Росії про зернову угоду. Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії не повинні дозволити Москві використовувати продовольство як зброю, наголосили у відомстві.

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