У Львові загинув курсант університету МВС

За фактом його смерті розпочато службове розслідування.

Курсант-другокурсник Львівського університету внутрішніх справ загинув під час перебування в наряді.

Про це повідомляє у Facebook Львівський державний університет внутрішніх справ.

"Колектив університету висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого здобувача вищої освіти. Сумуємо разом із вами та поділяємо ваш біль. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці в рамках розпочатого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

У виші також уточнили, що загиблий був курсантом другого курсу. За фактом його смерті розпочато службове розслідування.

Інцидент стався вчора, 19 березня, під час перебування курсанта в наряді, інформує Varta-1. Він застрелився з АКС-74У (зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах).

Зі слів курсантів, загиблий залишив записку, в якій вказав причини свого вчинку, проте записка десь зникла.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань встановило попередні причини загибелі чотирьох військових на тренувальній базі "Десна" в Чернігівській області. Розслідування свідчить, що загибель солдатів трапилася через детонацію снаряду.