У Білорусі зараз понад 4 тис. російських військових, - Наєв

Ударних формувань з боку Білорусі не виявлено, наземний російський компонент нараховує там понад 4 тисячі осіб.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує РБК-Україна.

"Станом на сьогодні можна констатувати, що ударних ворожих формувань з боку Білорусі не виявлено. Зараз наземний російський компонент нараховує понад 4 тисячі осіб – це переважно мобілізовані громадяни РФ, які проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів військ РФ під керівництвом білоруських інструкторів. Надалі ці мобілізовані переміщуються назад до Росії для ведення бойових дій на території України", - сказав він.

За його словами, наразі військову інфраструктуру РБ - полігони, польові навчальні центри тощо - Росія використовує виключно як місця підготовки, злагодження та відновлення особового складу.

Сформовані на території Білорусі російські підрозділи відправляються ешелонами на схід і південь України. Підрозділи РБ, які дислоковані вздовж українського кордону, ударного потенціалу не мають і можуть здійснювати лише оборонні операції власного кордону.

"Зараз бойові спроможності білоруських збройних сил оцінюються як низькі. Але наша розвідка продовжує роботу для того, щоби своєчасно виявити зміни в обстановці", - додав Наєв.

Нагадаємо, що 12 березня Наєв повідомив, що у російських військах, що знаходяться на території Білорусі, було проведено ротацію.

9 березня ГУР повідомив, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі.