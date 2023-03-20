"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо військових на базі "Десна" загинули через детонацію снаряду, – ДБР

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. 

Державне бюро розслідувань встановило попередні причини загибелі чотирьох військових на тренувальній базі "Десна" в Чернігівській області. Розслідування свідчить, що загибель солдатів трапилася через детонацію снаряду.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України). Про це повідомили в пресслужбі ДБР. 

"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень", – повідомили в Бюро. 

Нагадаємо, 18 березня на 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого внаслідок надзвичайної події загинули четверо українських військових. Особи загиблих не розголошуються. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також