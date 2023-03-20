Четверо військових на базі "Десна" загинули через детонацію снаряду, – ДБР

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

Державне бюро розслідувань встановило попередні причини загибелі чотирьох військових на тренувальній базі "Десна" в Чернігівській області. Розслідування свідчить, що загибель солдатів трапилася через детонацію снаряду.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України). Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень", – повідомили в Бюро.

Нагадаємо, 18 березня на 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого внаслідок надзвичайної події загинули четверо українських військових. Особи загиблих не розголошуються.