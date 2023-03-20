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"Захисти своє!" - ЗСУ випустили відеоролик із закликом долучатися до лав захисників

У відео знялися справжні військові.

Збройні сили України випустили соціальний відеоролик, в якому замість акторів взяли участь справжні військові. Він закликає українців вступати до лав ЗСУ та захистити найдорожче для себе.

«Долучитися до лав ЗСУ означає захистити найдорожче для себе: свою країну, свою любов, своїх рідних, батьків, дітей, свій хліб, свій спосіб життя. Захистити своє майбутнє. Захистити своє. Сьогодні Україна захищає своє. Нові види озброєння, нова техніка, потужна світова підтримка нашої держави разом з українським духом – це реальний шанс перемогти ворога. Реальний шанс захистити своє та жити у вільній країні», - йдеться у повідомленні ЗСУ.

В ЗСУ також наголошують, що в ролику – справжні військові, які у цивільному житті були програмістами, діячами культури, юристами, водіями тощо.

Відеоролик створено на волонтерських засадах українськими компаніями «K&K Group» та «Starlight Media».

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