Сили ППО знищили ворожий безпілотник поблизу Києва, - КМВА

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник поблизу Києва.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні!", - написав він.

Попко звернувся до мешканців Києва і закликав у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів негайно прямувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, раніше "Київ Цифровий разом" з військовими запустили платформу для допомоги силам ППО столиці.