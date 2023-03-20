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Сили ППО знищили ворожий безпілотник поблизу Києва, - КМВА

Міська влада закликає жителів не ігнорувати повітряні тривоги.

Сили ППО знищили ворожий безпілотник поблизу Києва, - КМВА
Ілюстративне фото
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник поблизу Києва.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні!", - написав він.

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Попко звернувся до мешканців Києва і закликав у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів негайно прямувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, раніше "Київ Цифровий разом" з військовими запустили платформу для допомоги силам ППО столиці.

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