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Чехія планує надати Україні армійську допомогу на майже $33 млн

Йдеться про майно з армійських складів.

Чехія планує надати Україні армійську допомогу на майже $33 млн
Антидронові системи з Чехії
Фото: Dárek pro Putina у Twitter

Чехія планує надати військову допомогу Україні на суму у майже 33 млн доларів.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє ČTK.

Зазначається, що це майно з армійських складів. Міністр надала список президенту Чехії Петру Павлу.

"Допомога, яку ми плануємо разом із начальником Генерального штабу Карелом Ржехкою, становить майже 33 млн доларів. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, вони непотрібні нам і армія може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - йдеться у заяві.

Вона наголосила, що разом із головою Генштабу стежить за тим, щоб матеріал, що вирушає в Україну, можна було чимось замінити.

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Нагадаємо, що Чернохова раніше заявляла, що на складах чеських Збройних сил є військове обладнання, яке може бути передане як допомога Україні. Передача цього обладнання не вплине на обороноздатність Чехії.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 млрд чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 млрд крон (1,27 млрд євро).

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