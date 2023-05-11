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Триває примусова евакуація дітей із Запорізької області в Росію

За останні три доби окупанти вивезли близько 300 місцевих жителів.

Триває примусова евакуація дітей із Запорізької області в Росію
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують примусову евакуацію в РФ дітей із Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За останні три дні російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів", – ідеться в повідомленні.

Зокрема, триває евакуація дітей з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.

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Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.

Як відомо, майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.

Також війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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