Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Від російського удару загинув мешканець Сумщини

Також на Сумщині зафіксовані чисельні руйнування.

Від російського удару загинув мешканець Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

10 травня росіяни обстріляли населені пункти  Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Російські окупанти завдали ударів  з мінометів та артилерії по території Білопільської громади. 

“Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено 1 домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламку артснаряду за місцем проживання загинув місцевий мешканець, 1967 р.н.” - повідомили в пресслужбі. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

З мінометів також були обстріляні Хотінська, Великописарівська та Новослобідська громади. 

Есманську громаду окупанти обстріляли з САУ, а Юнаківську - з міномету та артилерії, в ній було пошкоджено одне домогосподарство.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, російські окупанти здійснили обстріл одного із сіл у Каховському районі Херсонської області, загинула жінка, а також пошкоджено будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies