Від російського удару загинув мешканець Сумщини

Також на Сумщині зафіксовані чисельні руйнування.

10 травня росіяни обстріляли населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Російські окупанти завдали ударів з мінометів та артилерії по території Білопільської громади.

“Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено 1 домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламку артснаряду за місцем проживання загинув місцевий мешканець, 1967 р.н.” - повідомили в пресслужбі.

З мінометів також були обстріляні Хотінська, Великописарівська та Новослобідська громади.

Есманську громаду окупанти обстріляли з САУ, а Юнаківську - з міномету та артилерії, в ній було пошкоджено одне домогосподарство.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, російські окупанти здійснили обстріл одного із сіл у Каховському районі Херсонської області, загинула жінка, а також пошкоджено будинки.