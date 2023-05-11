Росіяни завдали за добу 90 ударів по Херсонщині, є загиблий і поранений

За минулу добу, 10 травня, ворог здійснив 90 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють деокуповану територію Херсонської області. Так, армія РФ протягом 9 травня випустила по Херсонській області 354 снаряди. Поранень зазнала одна людина.

Декілька днів тому на Херсонщині шестеро піротехніків ДСНС загинули внаслідок ворожого обстрілу.