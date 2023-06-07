До опалювального сезону в Україні треба відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей, - Шмигаль

Уряд розглянув стан долучення до програми “Доступні кредити” енергетичних підприємств, які потребують відновлення.
Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
“До опалювального сезону маємо відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей. Міністерствам дано завдання розглянути можливість створення окремих умов кредитування для енергокомпаній”, - повідомив Шмигаль.
Він додав, що також уряд розглянув шляхи активізації кредитування бізнесу, зокрема, підтримку оборонних українських підприємств.
Також Кабмін хоче простимулювати бізнес як на деокупованих територіях, так і неподалік фронту.
Шмигаль додав, що наразі Нацбанк працює над поступовим пом’якшенням валютних обмежень.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомив, що наступний опалювальний сезон буде таким самим складним, як і попередній.
“Серед пріоритетів – накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили минулого року. Зараз запаси газу в українських сховищах перебувають на рівні 9,3 млрд кубічних метрів. На початок осінньо-зимового періоду стоїть завдання вийти на 14,7 млрд кубометрів”, – повідомив прем’єр-міністр.