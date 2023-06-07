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До опалювального сезону в Україні треба відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей, - Шмигаль

Для енергокомпаній можуть створити окремі умови кредитування.

До опалювального сезону в Україні треба відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Уряд розглянув стан долучення до програми “Доступні кредити” енергетичних підприємств, які потребують відновлення.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

“До опалювального сезону маємо відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей. Міністерствам дано завдання розглянути можливість створення окремих умов кредитування для енергокомпаній”, - повідомив Шмигаль.

Він додав, що також уряд розглянув шляхи активізації кредитування бізнесу, зокрема, підтримку оборонних українських підприємств.

Також Кабмін хоче простимулювати бізнес як на деокупованих територіях, так і неподалік фронту. 

Шмигаль додав, що наразі Нацбанк працює над поступовим пом’якшенням валютних обмежень.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомив, що наступний опалювальний сезон буде таким самим складним, як і попередній.

“Серед пріоритетів – накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили минулого року. Зараз запаси газу в українських сховищах перебувають на рівні 9,3 млрд кубічних метрів. На початок осінньо-зимового періоду стоїть завдання вийти на 14,7 млрд кубометрів”, – повідомив прем’єр-міністр.

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