Ми видамо запрошення Україні, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, - Столтенберг

Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це на брифінгу у вівторок, 11 липня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Перше - це багаторічна програма допомоги України, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. Далі - Рада НАТО-Україна, де ми будемо зустрічатися, як рівні", - заявив він.

За словами Столтенберга, 12 липня буде зустріч країн НАТО за участі президента України Володимира Зеленського.

"Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО. Для України це складатиметься з одного кроку, а не з двох. Ми, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО", - підкреслив він.

Генсек НАТО зазначив, що союзники узгодили позитивний спільний меседж щодо підтримки України та її шляху до членства в НАТО.

Столтенберг також заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу після того, як виконає всі необхідні умови.

"Ніколи ще не було такого сильного політичного меседжу щодо шляху до членства та практичної підтримки з боку НАТО для підвищення можливостей взаємодії між Альянсом та Україною", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що погоджується із пропонованим формулюванням про майбутню можливість приєднання України до НАТО.

11 липня Єнс Столтенберг казав, що очікує, що союзники надішлють чіткий і позитивний сигнал щодо вступу в питанні членства України в НАТО.