Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еманюель Макрон обговорили подальшу оборонну підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба українського президента.

“Зустріч з паном Президентом Франції Еммануелем Макроном. Головне – оборона. Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Франція почне постачати Україні далекобійні ракети Scalp. Про це рішення оголосив Макрон.

Зазначимо, Резніков і міністр оборони Франції підпишуть угоду про підготовку пілотів винищувачів F-16.