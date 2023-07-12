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Зеленський та Макрон обговорили подальшу оборонну підтримку України

Зокрема, сторони домовились про додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Зеленський та Макрон обговорили подальшу оборонну підтримку України
Еманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еманюель Макрон обговорили подальшу оборонну підтримку України. 

Про це повідомляє пресслужба українського президента. 

“Зустріч з паном Президентом Франції Еммануелем Макроном. Головне – оборона. Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Франція почне постачати Україні далекобійні ракети Scalp. Про це рішення оголосив Макрон. 

Зазначимо, Резніков і міністр оборони Франції підпишуть угоду про підготовку пілотів винищувачів F-16

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