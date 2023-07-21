Уряд Нідерландів скасував обмеження на експорт зброї до Туреччини

Амстердам прагне приєднатися до франко-німецько-іспанської угоди про контроль за експортом зброї.

Уряд Нідерландів зняв обмеження на експорт зброї до Туреччини через понад три роки після того, як вона збільшила продажі після військового вторгнення Анкари в північну Сирію.

Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня Нідерланди заявили, що вони прагнуть приєднатися до франко-німецько-іспанської угоди про контроль за експортом зброї, яка сприяє європейському оборонному співробітництву. Це скасовує поточні обмеження на продаж зброї Туреччині.

Це рішення було прийнято після того, як Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО після місяців переговорів.

Також знято обмеження на експорт зброї з Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Уряд Нідерландів у 2019 році призупинив експорт зброї до Туреччини, а потім встановив правила, відповідно до яких ліцензію на експорт зброї можна було отримати лише за наявності неспростовних доказів, що товари не будуть використовуватися в Сирії.

Попри скасування цих правил, Нідерланди продовжуватимуть стежити за тим, щоб нідерландська зброя не використовувалася в конфліктах на півночі Сирії чи Ємену.