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Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди

Співрозмовники також говорили про підготовку до Глобального саміту миру.

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди
Фото: Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі розповів про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

"Поінформував співрозмовника про те, що в рамках Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії близько 300 тисяч тонн продовольства і ще 90 тисяч тонн зерна в рамках окремої ініціативи "Grain from Ukraine. Я наголосив, що Україна досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки", - написав Зеленський у Twitter.

Він наголомив, що Україна зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією в сфері безпеки, цифровізації та інших.

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"Поговорили про необхідність створення майданчика для діалогу з країнами Африки. Крім того, обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - розповів Зеленський.

Він також зазначив, що розмова стала першою в історії двосторонніх відносин телефонною розмовою глави Української держави з главою уряду Ефіопії.

Нагадаємо, Росія вже декілька днів обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день Росія відмовилася продовжувати зернову угоду.

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