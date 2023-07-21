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Амстердам заборонив круїзним лайнерам заходити до центру міста

Кораблі у столиці Нідерландів не відповідають екологічним амбіціям міста.

Амстердам заборонив круїзним лайнерам заходити до центру міста
Фото: EPA/UPG

Рада Амстердама заборонила круїзним лайнерам заходити до центру міста, оскільки столиця Нідерландів намагається обмежити кількість відвідувачів та стримати забруднення.

Про це пише BBC.

Політики заявили, що кораблі не відповідають екологічним амбіціям міста. Щороку у столиці пришвартовується понад 100 суден.

Центральний круїзний термінал на річці Ей поряд із головним залізничним вокзалом Амстердама буде закритий. Потенційні місця для причалу розглядаються подалі від центру столиці Нідерландів. Це останній захід щодо обмеження масового туризму в місті.

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Іншою основною причиною заборони круїзних суден є зниження рівня забруднення повітря в Амстердамі. Дослідження одного великого круїзного лайнера у 2021 році показало, що він виробляв такий же рівень оксидів азоту (NOx) за один день, що й 30 000 вантажівок.

Рада також намагається упорядкувати місто, заборонивши куріння марихуани на вулицях кварталу червоних ліхтарів. У березні міська влада запустила онлайн-кампанію, яка закликає молодих британців не проводити свої весільні вечірки в Амстердамі. Крім того, місто хоче розмістити нічні клуби у тунелях та гаражах, які не використовуються, аби розвивати талант “креативних молодих людей, які хочуть щось організувати вночі”.

Амстердам став жертвою власної популярності, щороку приваблюючи 20 мільйонів відвідувачів, яких, зокрема, манить репутація міста-вечірки.

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