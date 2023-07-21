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У російському Замоскворіччі мусульмани провели ходу, протестуючи проти рейдів поліції у мечетях

У ГУ МВС Москви поки не прокоментували цю ситуацію.

У російському Замоскворіччі мусульмани провели ходу, протестуючи проти рейдів поліції у мечетях
скріншот відео
Фото: Російські ЗМІ

Десятки мусульман влаштували ходу в Замоскворіччі, протестуючи проти поліцейських рейдів у молитовних будинках.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що декілька десятків мусульман пройшли маршем від Московської історичної мечеті на Великій Татарській вулиці в Замоскворіччі до станції метро "Третьяківська". Це видно з відеозаписів, опублікованих у соцмережах вдень 21 липня. Під час ходи протестуючі вигукували: "Аллах акбар!" Про затримання під час акції не повідомлялося.

Напередодні в соцмережах з'явилися заклики прийти в Історичну мечеть, щоб висловити своє ставлення до дій поліцейських, які зірвали кілька намазів у Котельниках та Дзержинському у Московській області. Про це під час виступу в мечеті повідомив імам.

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Перед молитвою в Історичній мечеті посилили безпеку. На місці чергували поліцейські та бійці Росгвардії. Телеграм-канал "Омбудсмен таксі" повідомив, що департамент транспорту Москви нібито попросив служби таксі "підсилити роз'яснювальну роботу" зі співробітниками через те, що "мусульман Москви (мігрантів)" закликають 21 липня вийти на "несанкціонований протестний мітинг".

Нагадаємо, у квітні Росія відмовила Україні в обміні військовополонених, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”. 

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