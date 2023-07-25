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Українські захисники влучили у скупчення особового складу окупантів в Криму, - Братчук

Також вдалось влучити в російські склади з боєприпасами.

Українські захисники влучили у скупчення особового складу окупантів в Криму, - Братчук
Фото: Facebook-сторінка Братчука

Тривають українські удари по військовим цілям росіян на території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій  Братчук.

“Надійшла інформація, що у село Красна Поляна Красногвардійського району, неподалік Красногвардійська, направляється багато автомобілів “швидкої допомоги”, - написав Братчук. 

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Він додав, що попередньо є інформація про влучення у дві закинуті ферми. На них знаходився особовий склад окупантів та склади з боєприпасами армії РФ.

Нагадаємо, вранці 24 липня окупаційна влада Криму заявила про масовану атаку безпілотниками. Є влучання в склад боєприпасів в Джанкойському районі.

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