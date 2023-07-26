У Київській області перевірять на корупцію всі тендери та закупівлі щодо відбудови

У нагляді за використанням коштів на відновлення та якістю відбудови братимуть участь і іноземні фахівці.

У Київській області правоохоронці перевірять всі тендери та закупівлі щодо відбудови. З відповідним проханням звернувся голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Він також закликав долучитися Державну аудиторську службу, Держказначейство та Антимонопольний комітет. Про це йдеться у повідомленні КОВА.

"Усі дії правоохоронців відбуватимуться за всебічної підтримки обладміністрації. Будуть виявлені факти зловживань – відповідатимуть усі причетні", – запевнив він.

Крім того, у нагляді за використанням коштів на відновлення та якістю відбудови братимуть участь іноземні фахівці.

Київська область входить до переліку тих, які отримали найбільше коштів на відновлення. На ці цілі вона має Київська 4,5 млрд грн, що робить її лідером в цьому списку. Для порівняння, Харківській дали 2,5 млрд, Херсонській – 563 млн.