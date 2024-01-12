У грудні у світі зросла кількість випадків захворювань проти листопада.

ВООЗ заявила про “неймовірно низький” рівень вакцинації від коронавірусу та грипу на тлі різкого зростання випадків захворювань, пише Reuters.

У Сполучених Штатах, кількох європейських країнах та інших частинах світу останніми тижнями надходили повідомлення про зростання кількості госпіталізацій, пов’язаних із респіраторними інфекціями. За даними ВООЗ, минулого місяця в усьому світі було зареєстровано 850 000 нових випадків захворювання на коронавірус і 118 000 нових госпіталізацій, що на 52% і 23% більше, ніж у листопаді.

Марія Ван Керхове, тимчасова директорка ВООЗ з питань готовності до епідемій і пандемій, назвала показники вакцинації проти грипу та COVID у багатьох країнах “неймовірно низькими”.

Експерти зазначають, що вакцини все ще дуже ефективні для запобігання серйозним захворюванням, навіть якщо вони не блокують інфекцію. Зараз у США та Європейському Союзі вакцинуються здебільшого препаратами Pfizer або Moderna.

Видання додає, що рівень смертності від коронавірусу підвищився серед людей похилого віку в деяких регіонах, але набагато нижче піку пандемії.

У Європі грип циркулює із більшою швидкістю, ніж COVID, повідомив Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

Зазначимо, Уряд Іспанії відновив вимоги щодо носіння масок у закладах охорони здоров’я, так само як і низка лікарень у США.