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Міносвіти назвало строки проведення Національного мультипредметного тесту у цьому році

Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів.

Міносвіти назвало строки проведення Національного мультипредметного тесту у цьому році
Фото: Роман Мрочко

Національний мультипредметний тест (НМТ) проводитимуть з 14 травня до 19 липня. 

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти із посиланням на наказ № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.

Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:

  • українська література
  • англійська мова
  • іспанська мова
  • німецька мова
  • французька мова
  • біологія
  • географія
  • фізика
  • хімія

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

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