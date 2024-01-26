Міносвіти назвало строки проведення Національного мультипредметного тесту у цьому році

Національний мультипредметний тест (НМТ) проводитимуть з 14 травня до 19 липня.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти із посиланням на наказ № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.

Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:

українська література

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

біологія

географія

фізика

хімія

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.