Міноборони Британії вважає вирок Гіркіну проявом посилення авторитаризму в путінській Росії

Відомство зауважує, що Кремль став більш чутливим до критики з боку так званих російських “націоналістів” після невдалого бунту Пригожина влітку 2023 року.

Вчора, 25 січня, російський суд виніс вирок колишньому офіцеру ФСБ, терористу Ігорю Гіркіну. Він отримав 4 роки позбавлення волі за “публічні заклики до екстремістської діяльності”. Міноборони Британії вважає, що цей вирок він отримав через критику влади щодо способу ведення війни в Україні.

З 2022 року Гіркін вів блог на підтримку вторгнення в Україну, але пізніше почав різко критикувати російське керівництво за те, як воно веде війну в Україні.

Гіркіна затримали у липні 2023 року слідом за заколотом Пригожина.

В листопаді 2023 року Гіркін заявив про намір балотуватися у президенти РФ 2024 року.

Міноборони Британії зауважує, що після заколоту Пригожина Кремль, схоже, став більш чутливим до критики щодо ведення війни з боку так званих радикальних російських “націоналістів”.

Також відомство вважає, що вирок Гіркіну є частиною ширшого придушення тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії.