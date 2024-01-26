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Міноборони Британії вважає вирок Гіркіну проявом посилення авторитаризму в путінській Росії

Відомство зауважує, що Кремль став більш чутливим до критики з боку так званих російських “націоналістів” після невдалого бунту Пригожина влітку 2023 року.

Міноборони Британії вважає вирок Гіркіну проявом посилення авторитаризму в путінській Росії
Фото: EPA/UPG

Вчора, 25 січня, російський суд виніс вирок колишньому офіцеру ФСБ, терористу Ігорю Гіркіну. Він отримав 4 роки позбавлення волі за “публічні заклики до екстремістської діяльності”. Міноборони Британії вважає, що цей вирок він отримав через критику влади щодо способу ведення війни в Україні.

З 2022 року Гіркін вів блог на підтримку вторгнення в Україну, але пізніше почав різко критикувати російське керівництво за те, як воно веде війну в Україні. 

Гіркіна затримали у липні 2023 року слідом за заколотом Пригожина. 

В листопаді 2023 року Гіркін заявив про намір балотуватися у президенти РФ 2024 року. 

Міноборони Британії зауважує, що після заколоту Пригожина Кремль, схоже, став більш чутливим до критики щодо ведення війни з боку так званих радикальних російських “націоналістів”. 

Також відомство вважає, що вирок Гіркіну є частиною ширшого придушення тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії.

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