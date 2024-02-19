Китайська тенісистка повторила найдовшу серію поразок у XXI столітті - 17 поспіль

Чжан Шуай нене змогла пробитися до другого раунду турніру WTA 1000 у Дубаї.

Китайська тенісистка Чжан Шуай не змогла пробитися до другого раунду турніру WTA 1000 у Дубаї, поступившись експершій ракетці світу Кароліні Плішковій – 3:6, 5:7.

Про це повідомляє Sport.ua.

Для китаянки це вже 17-та поразка поспіль в одиночних поєдинках. Останній матч вона виграла в Ліоні - у січні 2023-го.

Зазначимо, що Чжан Шуай повторила найдовшу серію поразок у WTA в XXI столітті - у 2012-2013-му Аранта Рус теж програла 17 матчів поспіль.

Інші найдовші серії поразок у WTA турі: