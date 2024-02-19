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Китайська тенісистка повторила найдовшу серію поразок у XXI столітті - 17 поспіль

Чжан Шуай нене змогла пробитися до другого раунду турніру WTA 1000 у Дубаї.

Китайська тенісистка повторила найдовшу серію поразок у XXI столітті - 17 поспіль
Чжан Шуай
Фото: wikipedia.org

Китайська тенісистка Чжан Шуай не змогла пробитися до другого раунду турніру WTA 1000 у Дубаї, поступившись експершій ракетці світу Кароліні Плішковій – 3:6, 5:7.

Про це повідомляє Sport.ua.

Для китаянки це вже 17-та поразка поспіль в одиночних поєдинках. Останній матч вона виграла в Ліоні - у січні 2023-го.

Зазначимо, що Чжан Шуай повторила найдовшу серію поразок у WTA в XXI столітті - у 2012-2013-му Аранта Рус теж програла 17 матчів поспіль.

Інші найдовші серії поразок у WTA турі:

  • Санді Коллінз (США) – 17 матчів (1984–1987)
  • Соня Джеясілан (Канада) – 16 матчів (2001)
  • Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) – 16 матчів (2016).
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