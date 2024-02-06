Формула-1 змінила формат етапів зі спринтами

Формула-1 оголосила про зміни у форматі "спринтерських" етапів напередодні сезону-2024.

Про це повідомляється на офіційному сайті серії.

У прийдешньому сезоні кваліфікація до спринту відбуватиметься в п'ятницю, а не в суботу. Основна ж кваліфікація перенесена на суботу з п'ятниці.

Тепер пілоти в перший день гоночного вікенду матимуть одну практику та кваліфікацію до спринту. В суботу відбуватимуться спринт і кваліфікація до гран-прі. У неділю – основна гонка.

Цьогоріч заплановані шість спринтів. Перший заїзд на 100 кілометрів прийме п'ятий гран-прі прийдешнього сезону – китайський Шанхай (19-21 квітня). Далі спринт запланували в Маямі, Австрії, США, Сан-Паулу, Катарі.

Торік більшість коротких заїздів виграв чемпіон Макс Ферстаппен (чотири з шести).

Також було затверджено й інші зміни. Зокрема, ліміт силових установок на прийдешні два сезони підняли до чотирьох. Щодо використання DRS, то тепер пілоти зможуть активувати систему за коло після старту/рестарту перегонів, а не через два.

Як змінювався формат спринтів у Формулі-1

2021 рік : Результат спринту формує стартову решітку головної гонки гран-прі: боліди стартують у неділю в порядку свого фінішу в спринті. Кваліфікація винесена на п'ятницю й визначає стартову решітку спринту. За сезон Формула-1 провела три "спринтерських" етапи, а залікові бали отримували три найкращі пілоти.

: Результат спринту формує стартову решітку головної гонки гран-прі: боліди стартують у неділю в порядку свого фінішу в спринті. Кваліфікація винесена на п'ятницю й визначає стартову решітку спринту. За сезон Формула-1 провела три "спринтерських" етапи, а залікові бали отримували три найкращі пілоти. 2022 рік : Спринт продовжив бути визначальним у формуванні стартової решітки недільних гонок. У календарі збереглися три "спринтерські" етапи, натомість залікові очки почали отримувати вісім замість трьох найкращих пілотів.

: Спринт продовжив бути визначальним у формуванні стартової решітки недільних гонок. У календарі збереглися три "спринтерські" етапи, натомість залікові очки почали отримувати вісім замість трьох найкращих пілотів. 2023 рік: На змагальний день суботи Формула-1 винесла два старти: спринт та його кваліфікацію, "спринт-перестрілку". Спринт вперше після свого дебюту перестав визначати стартову решітку недільних гонок — ця функція повернулася до кваліфікації у п'ятницю.

У березні минулого року Формула-1 розірвала контракт на показ гонок у Росії.