Українці проведуть три матчі третього раунду перекваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри-2026.

Чоловіча збірна України з хокею на тренуваннях

Цього тижня чоловіча збірна України з хокею змагатиметься за вихід до фінального раунду олімпійської кваліфікації.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, українці проведуть три матчі третього раунду перекваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри-2026.

Змагання відбуватимуться у польському місті Сосновець.

Розклад матчів збірної України такий:

8 лютого, 21:00 - Республіка Корея – Україна

9 лютого, 21:15 - Польща – Україна

11 лютого, 17:30 - Україна – Естонія

Лише переможець групи вийде до фінального раунду олімпійської кваліфікації.