Цього тижня чоловіча збірна України з хокею змагатиметься за вихід до фінального раунду олімпійської кваліфікації.
Як повідомляє Національний олімпійський комітет, українці проведуть три матчі третього раунду перекваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри-2026.
Змагання відбуватимуться у польському місті Сосновець.
Розклад матчів збірної України такий:
- 8 лютого, 21:00 - Республіка Корея – Україна
- 9 лютого, 21:15 - Польща – Україна
- 11 лютого, 17:30 - Україна – Естонія
Лише переможець групи вийде до фінального раунду олімпійської кваліфікації.