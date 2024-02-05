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Чоловіча збірна України з хокею змагатиметься за вихід до фінального раунду олімпійської кваліфікації

Українці проведуть три матчі третього раунду перекваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри-2026.

Чоловіча збірна України з хокею змагатиметься за вихід до фінального раунду олімпійської кваліфікації
Чоловіча збірна України з хокею на тренуваннях
Фото: Федерація хокею України

Цього тижня чоловіча збірна України з хокею змагатиметься за вихід до фінального раунду олімпійської кваліфікації.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, українці проведуть три матчі третього раунду перекваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри-2026.

Змагання відбуватимуться у польському місті Сосновець.

Розклад матчів збірної України такий:

  • 8 лютого, 21:00 - Республіка Корея – Україна
  • 9 лютого, 21:15 - Польща – Україна
  • 11 лютого, 17:30 - Україна – Естонія

Лише переможець групи вийде до фінального раунду олімпійської кваліфікації.

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