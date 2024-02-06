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Визначились суперники збірної України з тенісу на Кубку Девіса

Поєдинки відбудуться у вересні 2024 року.

Визначились суперники збірної України з тенісу на Кубку Девіса
Збірна України з тенісу
Фото: Федерація Тенісу України

Україна попала до списку несіяних після оновлення рейтингу тенісних збірних.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Таким чином, став відомий повний список тенісних збірних, які гратимуть у матчах плей-офф Першої Світової групи разом з Україною.

До сіяних команд потрапили: Сербія, Хорватія, Швеція, Казахстан, Республіка Корея, Швейцарія, Угорщина, Португалія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Колумбія.

До несіяних збірних віднесли: Китайський Тайбей, Японія, Норвегія, Туреччина, Данія, Перу, Україна, Індія, Греція, Литва, Польща, Єгипет.

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Жеребкування відбудеться о 13:00 за київським часом 8 лютого. 

Самі поєдинки відбудуться у вересні 2024 року.

Переможці цього раунду потраплять у кваліфікацію. Там вони гратимуть за право виходу у фінальний раунд Кубка Девіса. Команди, що програють, опускаються у Першу Світову групу.

  • Після завершення Australian Open-2024 чоловіча (ATP) та жіноча (WTA) тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги. За підсумкими турніру три українки увійшли до ТОП-30 рейтингa WTA.
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