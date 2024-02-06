Визначились суперники збірної України з тенісу на Кубку Девіса

Україна попала до списку несіяних після оновлення рейтингу тенісних збірних.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Таким чином, став відомий повний список тенісних збірних, які гратимуть у матчах плей-офф Першої Світової групи разом з Україною.
До сіяних команд потрапили: Сербія, Хорватія, Швеція, Казахстан, Республіка Корея, Швейцарія, Угорщина, Португалія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Колумбія.
До несіяних збірних віднесли: Китайський Тайбей, Японія, Норвегія, Туреччина, Данія, Перу, Україна, Індія, Греція, Литва, Польща, Єгипет.
Жеребкування відбудеться о 13:00 за київським часом 8 лютого.
Самі поєдинки відбудуться у вересні 2024 року.
Переможці цього раунду потраплять у кваліфікацію. Там вони гратимуть за право виходу у фінальний раунд Кубка Девіса. Команди, що програють, опускаються у Першу Світову групу.
- Після завершення Australian Open-2024 чоловіча (ATP) та жіноча (WTA) тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги. За підсумкими турніру три українки увійшли до ТОП-30 рейтингa WTA.